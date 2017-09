法警搜查巴黎近郊住宅單位 搗破炸彈製造工場

By

【i-CABLE】

法國及西班牙分別瓦解準備發動恐襲的組織,其中法國更搗破一個製造大殺傷力炸彈的工場,爆炸品處理組正拆除炸彈。

法國警方到巴黎南部的維勒猶夫封鎖道路,荷槍實彈的警員在場戒備,並疏散附近民眾,穿上化學保護衣的人員亦有到場。當局指收到水管工人報案,稱在一個單位內發現懷疑引爆裝置。

警方搜查該可疑單位,並形容內裡彷如工場,除了有易燃氣體罐及電子零件,亦發現包括硫酸在內、可以製造TATP炸藥的化學物料,早前巴塞羅那恐襲疑犯的家中亦搜出 TATP 炸藥。

當時單位內無人,警方之後在別處拘捕兩人,據報其中一人是單位的租客,當地反恐部門正進行調查。

西班牙及摩洛哥亦合力瓦解一個與伊斯蘭國有聯繫的組織,西班牙保安部隊到鄰近摩洛哥梅利利亞採取行動。

當局指這個組織成員正計劃進行大規模襲擊,包括曾經模擬將人質斬首。行動中6人被捕,其中39歲組織首腦,據報他在自己工作的教育中心招攬年青人,並以伊斯蘭國的宣傳品訓練他們。

