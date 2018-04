By

【i-CABLE】

威斯康辛州有煉油廠爆炸,至少11人傷。

煉油廠冒出大量濃煙,有逃出火場的員工形容爆炸產生巨響。當地週四上午10時許,煉油廠的保養承辦商正在關閉設施進行維修時,發生爆炸並引發大火,火警於約一小時後救熄。

煉油廠位於與明尼蘇達州接壤的蘇必利爾,由加拿大能源公司赫斯基持有,是州內唯一煉油廠,有約180名員工。

