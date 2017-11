寧波拆遷地爆炸民房倒塌 兩死30多人傷

By

中國浙江寧波一幅拆遷地當地時間週日早上爆炸,最少兩死30多人傷,逾一公里外的住宅區及商舖,有民房損毀甚至倒塌,消防表示,現場沒發現明火,亦非氣體爆炸,有報道則指爆炸中心是一個化糞池。

爆炸產生的濃煙直衝半空,濃煙不但遠處清晰可見,房屋全部被炸走了,爆炸本身的威力莫說是現場,就連一公里外的民房也搖晃,甚至損毀、倒塌。

寧波江北李夢小區這幅正在拆遷地段,早上接近九時突然爆炸,報道稱拆遷工程已完成約一半,現場本身沒有人居住,傷亡的人可能是拾荒者。

消防表示現場發現一個坑洞,可能是最先爆炸的地點。附近居民透露該處原先是洗手間,當局又指沒發現明火。網上一度流傳爆炸跟供氣管道有關,當地煤氣公司隨即否認。

至於在爆炸點逾一公里外的住宅區,四處發現爆炸的破壞痕跡,商舖捲閘損毀,橫飛而來的石頭砸穿牆壁,汽車玻璃碎裂。

有居民直覺以為地震,由睡夢中驚醒,睡衣來不及更換便逃到室外。

