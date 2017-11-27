寧波拆遷地爆炸民房倒塌 兩死30多人傷

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中國浙江寧波一幅拆遷地當地時間週日早上爆炸，最少兩死30多人傷，逾一公里外的住宅區及商舖，有民房損毀甚至倒塌，消防表示，現場沒發現明火，亦非氣體爆炸，有報道則指爆炸中心是一個化糞池。

爆炸產生的濃煙直衝半空，濃煙不但遠處清晰可見，房屋全部被炸走了，爆炸本身的威力莫說是現場，就連一公里外的民房也搖晃，甚至損毀、倒塌。

寧波江北李夢小區這幅正在拆遷地段，早上接近九時突然爆炸，報道稱拆遷工程已完成約一半，現場本身沒有人居住，傷亡的人可能是拾荒者。

消防表示現場發現一個坑洞，可能是最先爆炸的地點。附近居民透露該處原先是洗手間，當局又指沒發現明火。網上一度流傳爆炸跟供氣管道有關，當地煤氣公司隨即否認。

至於在爆炸點逾一公里外的住宅區，四處發現爆炸的破壞痕跡，商舖捲閘損毀，橫飛而來的石頭砸穿牆壁，汽車玻璃碎裂。

有居民直覺以為地震，由睡夢中驚醒，睡衣來不及更換便逃到室外。

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