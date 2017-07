By

【i-CABLE】

浙江杭州一間餐廳週五早上發生煤氣罐爆炸,至少兩人死亡、55人受傷。

網上流傳的畫面看到爆炸衝擊力巨大,附近商舖及途經的巴士玻璃都被震碎。傷者被分流到七家醫院救治,但血庫告急。

當地血液中心指,救治燒傷病人血液需求量大,呼籲民眾踴躍捐血。當局仍調查事故原因。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。