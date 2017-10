By

【i-CABLE】

印尼一間煙花廠爆炸,至少47人死亡,逾40人受傷。

當地民眾拍攝到工廠冒出大量濃煙,廠內不少地方只燒剩支架,爆炸於當地週四早上發生,位於首都雅加達以西城市,唐格朗的一間煙花廠倉庫突然爆炸,救援人員形容,大部分屍體已燒焦至難以辨認。

當地傳媒引述官員指,這間工廠僅營運了6星期,雖然有向當局申請營運牌照,但其位置非常靠近民居,並不符合當地規定。

