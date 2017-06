By

【i-CABLE】 江蘇一間幼兒園下午發生爆炸,造成7死、59人受傷。

爆炸發生後,大批受傷家長和學童躺在地上等候救援,部份人傷勢嚴重,已經沒有反應。

江蘇省徐州市應急辦稱,事發下午4時50分,在江蘇徐州豐縣創新幼兒園,家長下午到學校接子女放學時,校門口突然發生爆炸,當局仍在調查爆炸起因。

