【KTSF 嚴劍蓉報導】

勒索軟件WannaCry肆虐全球150個國家,一些中招的電腦系統仍未恢復正常運作,各國開始追查程式來源,據報導,發放電腦勒索軟件的黑客,盜取了迪士尼即將上映的電影並勒索巨款,有專家指,黑客可能與北韓有關。

有報導指,黑客聲稱盜取的可能是即將上映的《加勒比海盜》系列電影,黑客要脅迪士尼,如果不付贖金,將公開電影,但公司拒絕付款。

有情報人員和網絡保安專家指,有證據顯示,黑客可能與北韓有聯繫。

俄羅斯網絡安全專家亦指,數年前一場懷疑由北韓發動的網絡攻擊,所用的惡意軟件編碼與WannaCry相同,不過也不排除有人模仿軟件編碼。

