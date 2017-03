By

【KTSF 劉開平報導】

特朗普政府上週五宣布,將於4月初停止H-1B簽證的急件處理服務(expedited processing),H-1B工作簽證急件處理服務,讓願意多交1,225美元的公司加快申請流程,在兩星期內得到處理,通常H-1B工作簽證的處理從1個月到6個月不等。

聯邦公民及移民服務局(USCIS)日前宣布,將從4月3號起停止H-1B工作簽證的急件處理,雖然沒有作出官方解釋,但認為暫停急件處理或可清空堆積許久的非急件申請。

分析家指此舉顯示,特朗普政府將大幅改革H-1B工作簽證等相關旅遊移民簽證,停止急件處理可能影響許多將就業的學生和急需招聘外國技術人才的企業,包括許多灣區科技公司。

H-1B工作簽證讓公司在招聘不到需要的本國專業人才時,聘用外國籍專業人士,H-1B簽證有效期限3年,之後可以再續3年。

