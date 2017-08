By

【KTSF 吳宇斌報導】

Uber經歷2個月的行政總裁懸空,週日終於選出新的行政總裁。

自從Uber創辦人兼前行政總裁Travis Kalanick在6月辭職,行政總裁的職位就一直懸空,Uber董事會經過3日的會議,週日終於決定由Expedia 行政總裁Dara Khosrowshahi出任Uber行政總裁職位,預料Uber週一會對外正式公佈消息。

Dara生於伊朗,2005年出任Expedia行政總裁,成功幫助Expeida渡過08年金融危機,並使Expedia的股價增長6倍幾。

出任Uber行政總裁,Dara面臨改變Uber的企業文化,Uber早前一直受到公司性醜聞和因為研發自動駕駛汽車導致虧損的困擾。

