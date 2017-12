南灣半導體公司高層涉嫌盜取商業機密被起訴（視頻）

By

【KTSF 歐志洲報導】

南灣Santa Clara市的Applied Materials半導體公司,有4名前高層人員涉嫌盜取商業機密而被起訴。

被起訴的4名工程師是Liang Chen、Donald Olgado、Wei-Yung Hsu和Robert Ewald,他們的年齡介於52 到60歲,職位從經理到執行總裁的高級職位。

法庭文件指,4人在2012年9月涉嫌串謀盜取公司的商業機密。

起訴書指涉及案件的技術,是在Santa Clara半導體公司經過多年和花費數百萬元研發出來的半導體晶片,可用在如平面電視和手機等照明和電子儀器。

4名男子涉嫌從公司保密的資料庫中下載相關資料,包括16,000 張繪圖,並在電郵中說明會在一間初創公司使用這些技術,並計劃找人投資在美國和中國營運。

他們每人被控一項盜取商業機密和11項擁有被盜取的商業機密,每項控罪的最高刑罰是10年監禁和25萬的罰款。

