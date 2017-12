李孟賢去世前錄製甄文達美食節目 獨家片段曝光（視頻）

By

上週二去世的舊金山市長李孟賢,工作之餘也喜歡美食,就在他去世前4個月,他和市長夫人還參與錄製了華裔著名廚師甄文達主持的美食節目”甄文達天府舌尖之旅”,這個節目目前仍在後期製作中,尚未公開曝光。

甄文達說:”市長你會不會偶爾放鬆一下,而且花點時間下廚煮東西?”

李孟賢回答說:”我希望我可以,你知道作為舊金山市長非常榮幸,我要謝謝你邀請Anita和我上你們的節目,不過Anita有創造性,她會煮東西,你看到了,我只會吃和洗碗,這就是市長做的。”

這段視頻是今年8月下旬,李孟賢市長和夫人林進敏受邀參與錄製華裔著名廚師甄文達最新製作的美食節目”甄文達天府舌尖之旅"中的一個精彩片段。

節目中,李孟賢和夫人一起跟甄大師學煮三文魚燴飯,當中還用四川特有的花椒做調料,而李孟賢也不時表現幽默本性。

李孟賢說:”這太棒了,天哪,我在家不會這麽做,我擔心(勺子)會從手上滑下去。”

節目製作人陳稚瓊(Myriam Chen)說:”市長是一個非常幽默的人,那天我還記得很清楚,他非常非常忙,一個接一個會議,但是他還是留一點時間,還專程到Emeryville去錄製這個節目,他非常欣賞這個節目,因為這是講成都,是舊金山的友好城市,所以他很願意把這兩個城市連起來。”

負責這個美食節目製作的陳稚瓊說,市長和夫人推動舊金山與四川成都於2015年結為友好城市,期間曾多次到訪成都,以及週邊城市如重慶及武漢等,而每去一個地方,他們都喜歡品嚐當地美食。

陳稚瓊說:”尤其是重慶、成都的川菜,他最喜歡川菜,因為辣有很多種味道,他非常喜愛,他甚麽美食都喜歡。”

甚至在李孟賢去世前兩個月,市長和夫人還有去重慶和貴陽訪問,並受到當地政府官員熱情接待,因為他是首位舊金山華裔市長,也因此特別受到敬重。

陳稚瓊說:”有很多中國美德的一個市長,真的,雖然他在美國出生,但是他的理念,骨子裡也保有很多很多中國傳統美德,他謙虛,他勤勞,他平易近人,每一個人他都非常尊重的。”

舊金山與成都結為友好城市後,舊金山去年和今年連續兩年舉辦了為期兩週的成都美食文化節,李孟賢市長每次都會在市政廳親自主持美食節開幕式,來自成都的大師們,還有機會在市政府做現場烹飪表演,以美食帶動文化交流,乃至經濟發展。

