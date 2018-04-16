馬英九姊姊馬以南透露不為人知的心情（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

前台灣總統馬英九上週訪美，他的姊妹們趁他在灣區期間，特別安排難得的家族聚會，並罕見的出席兩場僑宴活動，為馬英九捧場，展現濃濃的姐弟情深，馬以南接受本台專訪，感性透露她不為人知的心情。

上週二在南灣聖他克拉市（Santa Clara）的僑宴上，馬大姐馬以南率領家族三代同堂，開了4桌為馬英九捧場，會後還排隊上台與馬英九拍照。

上週四舊金山華埠的僑宴，馬以南帶著老三馬冰如和小妹馬莉君等家人也買了一桌，當場交了380元支票自費出席，還把位子安排在不起眼的樓上，馬英九逐桌敬酒時，來到馬家這一桌，展現了姐弟情深的模樣。

馬家姐弟祖籍是中國湖南，他們之間對話習慣用湖南話，從互動中看出，家人愛護馬英九的心情溢於言表。

馬以南說：”其實我是滿感動的，看到這麼多僑胞，熱烈的歡迎他，心裡還是滿感動的。”

馬英九從小跟馬以南最親，現在和馬大姊也是每個星期都會見好幾次面，很了解馬英九的情況，她之所以真情流露感傷，是因為看著馬英九卸任後經常跑法院，飽受特支費等案件官司纏身的困擾。

馬以南說：”你看現在他一直被他們告來告去的，他都沒有受到太多的影響，因為他相信自己的清白，相信他從來做的事情，都是為國為民，從來都沒有想到自己，所以他真的是坦蕩蕩，這一點我對他也很佩服。”

本台過去曾在僑社活動上見過馬以南，並當面提出採訪要求，但她當時婉拒，因為擔心向媒體說錯話，會得罪民進黨政府，或是影響到弟弟的官司。

隨著馬英九涉嫌的案件陸續判決無罪，她心中的石頭也慢慢放下。

馬以南說：”（所以大姊很心疼弟弟？）對，我一直就覺得他很辛苦，然後爸媽不在了嘛，就覺得說，爸爸媽媽一定會保佑他的，平安無事，每次看到他出庭，我都會去陪著他去聽這個宣判，當然都現在為止，都是無罪，對不對，所以我希望一路平安，一路走下去。”

馬英九的三姊馬冰如和小妹馬莉君都住在灣區，大姊馬以南則是美國、台灣兩邊跑，這次的聚會獨缺不住在美國的老二馬乃西。

這次馬家包括孫子輩三代人也在灣區，難得舉行家族聚會。

馬以南說：”我們四個，我們三姊妹跟他（馬英九），還有孩子們第一次這麼多人聚會，（你覺得有甚麼不一樣嗎？）沒有甚麼不一樣，但是總是覺得很特別，而且爸爸媽媽走了以後，雖然他們經常回台北，因為弟弟出來比較少，就是我們回台北，所以覺得滿珍貴的。”

馬以南還說，馬英九卸任後直到現在生活才恢復到正常，她也欣慰見到弟弟恢復臉上的笑容與自信．

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