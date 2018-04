馬英九姊姊馬以南透露不為人知的心情（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

前台灣總統馬英九上週訪美,他的姊妹們趁他在灣區期間,特別安排難得的家族聚會,並罕見的出席兩場僑宴活動,為馬英九捧場,展現濃濃的姐弟情深,馬以南接受本台專訪,感性透露她不為人知的心情。

上週二在南灣聖他克拉市(Santa Clara)的僑宴上,馬大姐馬以南率領家族三代同堂,開了4桌為馬英九捧場,會後還排隊上台與馬英九拍照。

上週四舊金山華埠的僑宴,馬以南帶著老三馬冰如和小妹馬莉君等家人也買了一桌,當場交了380元支票自費出席,還把位子安排在不起眼的樓上,馬英九逐桌敬酒時,來到馬家這一桌,展現了姐弟情深的模樣。

馬家姐弟祖籍是中國湖南,他們之間對話習慣用湖南話,從互動中看出,家人愛護馬英九的心情溢於言表。

馬以南說:”其實我是滿感動的,看到這麼多僑胞,熱烈的歡迎他,心裡還是滿感動的。”

馬英九從小跟馬以南最親,現在和馬大姊也是每個星期都會見好幾次面,很了解馬英九的情況,她之所以真情流露感傷,是因為看著馬英九卸任後經常跑法院,飽受特支費等案件官司纏身的困擾。

馬以南說:”你看現在他一直被他們告來告去的,他都沒有受到太多的影響,因為他相信自己的清白,相信他從來做的事情,都是為國為民,從來都沒有想到自己,所以他真的是坦蕩蕩,這一點我對他也很佩服。”

本台過去曾在僑社活動上見過馬以南,並當面提出採訪要求,但她當時婉拒,因為擔心向媒體說錯話,會得罪民進黨政府,或是影響到弟弟的官司。

隨著馬英九涉嫌的案件陸續判決無罪,她心中的石頭也慢慢放下。

馬以南說:”(所以大姊很心疼弟弟?)對,我一直就覺得他很辛苦,然後爸媽不在了嘛,就覺得說,爸爸媽媽一定會保佑他的,平安無事,每次看到他出庭,我都會去陪著他去聽這個宣判,當然都現在為止,都是無罪,對不對,所以我希望一路平安,一路走下去。”

馬英九的三姊馬冰如和小妹馬莉君都住在灣區,大姊馬以南則是美國、台灣兩邊跑,這次的聚會獨缺不住在美國的老二馬乃西。

這次馬家包括孫子輩三代人也在灣區,難得舉行家族聚會。

馬以南說:”我們四個,我們三姊妹跟他(馬英九),還有孩子們第一次這麼多人聚會,(你覺得有甚麼不一樣嗎?)沒有甚麼不一樣,但是總是覺得很特別,而且爸爸媽媽走了以後,雖然他們經常回台北,因為弟弟出來比較少,就是我們回台北,所以覺得滿珍貴的。”

馬以南還說,馬英九卸任後直到現在生活才恢復到正常,她也欣慰見到弟弟恢復臉上的笑容與自信.

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。