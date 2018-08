By

【KTSF】

台灣藝人狄鶯和孫鵬的18歲獨子孫安佐,涉嫌在美國當交換生期間,威脅要在費城一間高中發動槍擊案,他週二上庭承認觸犯聯邦槍械罪。

孫安佐週二現身聯邦法庭入稟認罪,判刑聆訊定於12月舉行,孫安佐的辯護律師要求法官將判刑聆訊提早舉行。

孫安佐早前已在州法院承認觸犯恐襲威嚇罪,被判入獄4年23個月。

孫安佐就讀的Monsignor Bonner and Archbishop Prendergast高中於3月接獲舉報,指孫安佐談及要在5月1日發動槍擊案,孫安佐當時解釋只是開玩笑,但當局在其家中起出超過1,600輪子彈以及武器。

