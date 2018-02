By

特朗普總統的前競選團隊助理蓋茨(Rick Gates),在通俄調查中達成認罪協商。

蓋茨週五前往華盛頓的聯邦法院,輿論估計他會被判刑4至6年,但控方將考慮其合作情況,要求法庭酌量減刑。

法庭文件指蓋茨承認了兩項控罪,包括密謀阻礙、損害司法部、財政部的職能及作出虛假陳述,具體指他向聯邦調查局及特別檢察官說謊,內容與2013年一場會面有關。

出席的包括同樣遭起訴的前競選經理馬納福特,還有未公開名字的一名高級說客及一名國會議員。

蓋茨訛稱馬納福特告知他,會面未有談及烏克蘭。

