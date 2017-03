By

在台灣,前總統馬英九被控處理一宗妨礙司法公正案時,教唆前檢察總長黃世銘洩密,如果罪成最高會被判監3年。馬英九稱是公務處理、危機處理,強調自己清白,希望得到公正判決。

2013 年時任立法院院長王金平被最高法院檢察署特別偵查組監聽到,要求法務部不要起訴民進黨立委柯建銘,有侵犯司法獨立之嫌。當時的檢察總長黃世銘知悉後隨即通報馬英九,馬英九責成他向行政院長江宜樺報告此事。

地檢署認為,馬英九身為總統,深明不能洩漏監聽所得的資料,縱然是為處理閣員的問題,仍須選擇合法適當的方法,控告馬英九教唆洩密、違反《通訊保障及監察法》等罪名。馬英九稱,知會行政院長等人,是為共同商討對策。洩密風波後來演變為馬英九和王金平的黨爭,地檢署待馬英九去年卸任後對他展開調查,罪名成立的話最高監禁三年。

