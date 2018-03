By

【KTSF】

佛羅里達州高中槍擊案的被告,因為拒絕對控罪答辯,法官週三在庭上替他否認控罪。

在法庭上,法官替被告對控罪作出答辯時,19歲的被告Nikolas Cruz全程低頭。

辯方律師向法官表示,被告一直都對控罪不吭聲,這個等如被告靜默否認控罪。

大陪審團已起訴他17項一級謀殺罪及17項一級企圖謀殺罪。

控方已表明鑑於被告在本案中罪大惡極,控方因此會求處被告死刑,在此之前,辯方曾透露被告願意認罪來避免死刑。

在上次提堂時,檢控官指被告是一個深深受困擾,情緒受損害的青年人,一些同學及認識被告的人都形容,被告有精神病跡象,他們曾認為被告會有一日在校園開槍。

