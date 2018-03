By

【i-CABLE】

南韓前總統李明博涉嫌受賄、貪污和逃稅被捕,是第4位涉貪被捕的南韓前總統,李明博發聲明指自己有錯,感到內疚。

檢方到李明博住所將他拘捕,押往首爾東部看守所扣押。

77 歲的李明博面臨最少12項控罪,包括收受國家情報院110億韓圜賄賂,盜用據講由他秘密持有的公司資金,並逃稅,其餘控罪包括濫權和違反選舉法等.

如果所有罪名成立,最高可判監45年。首爾中央法院於當地星期四深夜批准拘捕李明博,指他面對的罪行嚴重,而且有可能毀滅證據。

李明博在社交網站上載手寫聲明,指所有事都是他的過錯、感到內疚,過去十個月的涉貪調查,令他感到難以忍受的痛苦,希望他被捕,可減輕其家人,以及曾經與他共事的人的痛苦。

