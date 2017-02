法官下令曾蔭權即時收押 連夜轉送羈留病房留醫

By

香港法院裁定前特首曾蔭權因公職人員行為失當罪名成立,週一即時收押不准保釋,待星期三判刑,週一晚,曾蔭權報稱身體不適轉送伊利沙伯醫院羈留病房留醫,週二家人到醫院探望,消息指曾蔭權報稱呼吸困難和胸口痛。

判刑前一天,曾蔭權的太太、兩名兒子、弟弟曾蔭荃及妹妹曾璟璇早上約9時,抵達伊利沙伯醫院探望曾蔭權,沿途大批記者追訪。被問到會否上訴、曾蔭權身體狀況如何,他們一概都沒有回應,之後到羈留病房,幼子曾慶淳一直神情哀傷。

幼子和曾太登記資料後,入內探訪曾蔭權,其他家人留在門外等候。在醫院逗留約半小時後,一家人一起離開。面對傳媒提問,曾太依然都是「多謝關心」。之後他們到荔枝角收押所,幼子購買一大袋物資,包括紙巾及零食等入內。

根據規定,無論是羈留病房還是收押所,還押人士的親友每天可以探訪一次,每次15分鐘,最多兩人。

下午4時許,有份寫求情信的天主教香港教區榮休主教陳日君樞機到醫院為曾蔭權祈禱,他本身是懲教署的司鐸人員,沒有探訪限制。

曾蔭權是在週一晚近9時由荔枝角收押所送到伊利沙伯醫院,消息指,曾蔭權下午不准保釋,押解到收押所後數小時,報稱呼吸困難、胸口痛和翳悶,要求看醫生。

週三法官會就曾蔭權公職人員行為失當罪判刑,有律師指若有需要,曾蔭權可在醫護人員陪同下出庭聽取判決,若果醫生評估認為被告不適宜出庭,法官可以因應情況押後判刑,或在被告缺席下宣判。

