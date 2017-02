曾蔭權行為失當罪成判囚20個月 曾妻稱會上訴（視頻）

By

香港前行政長官曾蔭權公職人員行為失當罪成,週三判監20個月。曾蔭權太太說週三對家人來說是黑暗的一天,對判決感到失望和傷心,但會堅強面對,同時表明會上訴。至於另一項行政長官接受利益罪,法官暫定9月重審。

在醫院羈留兩晚的曾蔭權,穿上西裝、繫上煲呔,雙手鎖上手扣、綁上鐵鏈,由懲教署人員押解上囚車到高等法院。他在庭上脫下口罩,向家人飛吻,判刑時雙手撐著桌面,緊閉嘴唇、合上雙眼。聽到判囚20個月一刻,曾蔭權表現冷靜、有點眼紅紅。判刑後,載著曾蔭權的囚車近一時離開法院,他脫下煲呔,神情凝重,雙手鎖上手扣。

曾太由兩名兒子扶著步出法庭,與曾蔭權幾個弟妹一起見記者,曾太讀出一早寫好的講稿。她沒回答提問,轉身離開往法院的羈留室。過去審訊一直牽著丈夫的手出庭,這一刻牽著她的是兩名兒子。判刑前一刻曾太已經忍不住哭,一散庭,她到犯人欄與丈夫話別。

曾太及弟弟曾蔭培到羈留室見曾蔭權,逗留了近半小時,其他家人則在外面等待。連日來曾蔭權弟妹都有旁聽,弟弟曾蔭荃開庭前隔著玻璃與哥哥手貼手,說了聲「大哥」。妹妹曾璟璇向哥哥送上飛吻,判刑一刻,她合上眼、低頭、唸唸有詞,曾蔭培聽到判刑伏在桌上一會兒。

來旁聽的主要是家人,有份寫求情信的前律政司司長黃仁龍都到庭,被問到對判刑有何看法,他稱不接受訪問。

法官陳慶偉判刑時指,在他的法官生涯中,未見過有人從那麼高的位置跌下來,又指曾蔭權對香港的貢獻毋容置疑,但他作為一區之長違反誠信,法官有責任作適當判刑。

