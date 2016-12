Versace特賣場涉歧視非裔顧客 前員工興訟

By

【KTSF】

意大利名牌Versace在東灣Livermore市開設的特賣場(outlet),有前員工到法院提出訴訟,指控該店歧視他和非裔顧客。

據East Bay Times報章報導,23歲前店員Christopher Sampino指稱,在有非裔顧客進入店內時,店員會用特別的編號來告知其他店員。

Sampino指稱,店舖經理對他說,如果有非裔進入店內,要說”D410″來通知其他店員,”D410″是該店黑色衣物的編號。

英語不流利信用卡申請被拒 華裔漢稱被歧視(視頻)

Sampino指稱,他在該店工作了兩週,在10月被革職,原因是他是非裔和白人的混血兒,還有因為他不懂”名牌”是甚麼,也未曾”過豪華的生活”。

Versace在報導中已發聲明否認指控,Versace說:”Versace作為僱主和零售商,深信平等的理念,我們絕不會容忍任何基於種族、國籍或其他因素而起的歧視行為。”

Versace表示,由於訴訟進行中,該公司不會對事件再作評論。

(Copyright 2016 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。