Versace特賣場涉歧視非裔顧客 前員工興訟

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【KTSF】

意大利名牌Versace在東灣Livermore市開設的特賣場（outlet），有前員工到法院提出訴訟，指控該店歧視他和非裔顧客。

據East Bay Times報章報導，23歲前店員Christopher Sampino指稱，在有非裔顧客進入店內時，店員會用特別的編號來告知其他店員。

Sampino指稱，店舖經理對他說，如果有非裔進入店內，要說”D410″來通知其他店員，”D410″是該店黑色衣物的編號。

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Sampino指稱，他在該店工作了兩週，在10月被革職，原因是他是非裔和白人的混血兒，還有因為他不懂”名牌”是甚麼，也未曾”過豪華的生活”。

Versace在報導中已發聲明否認指控，Versace說：”Versace作為僱主和零售商，深信平等的理念，我們絕不會容忍任何基於種族、國籍或其他因素而起的歧視行為。”

Versace表示，由於訴訟進行中，該公司不會對事件再作評論。

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