涉保留高度機密資料 居港前亞裔中情局人員被捕

【KTSF 江良慧報導】

美國在中國布下的間諜網,自2010年起被中國政府有系統地瓦解,有10多名間諜被殺死或囚禁,聯邦調查局(FBI)懷疑中情局(CIA)有內鬼,經過多年調查,一名中情局前亞裔人員因涉嫌保留高度機密資料,週一晚從香港飛到紐約時被捕。

聯邦司法部表示,一名前任中情局人員涉嫌非法保留國防資料,週一晚從香港飛到紐約甘迺迪機場時被捕。

他在週二首度提堂,被捕人是53歲的美國公民Jerry Chun Shing Lee,目前在香港居住,他從1997年開始替中情局工作,可以接觸高度機密。

根據法庭文件,FBI探員在2012年,當Lee到維珍尼亞州和夏威夷出遊時,搜查他的酒店房間,發現他有兩本小記事本,記載了包括替中情局工作的間諜人員真實姓名和秘密基地資料等高度機密。

消息指當局懷疑Lee向中國提供資料,導致有大約20名美國情報人員死亡或者被囚禁。

紐約時報在去年報導,中國政府從2010年起,有系統瓦解中情局在中國的間諜活動,在兩年有10多名間諜被殺死或囚禁,嚴重影響之後的情報工作。

經過調查後,當局鎖定Lee最有嫌疑,FBI之後曾多次對他進行放蛇行動,也曾經在2012年以假的就業機會誘使他返回美國,但最後沒有提出起訴,他之後也返回香港。

消息指,當局應該不會起訴Lee可以判處死刑的間諜罪,因為政府未必有足夠證據,又或者不想在公開審訊中洩漏政府的高度機密。

