前中情局長參院作證 稱曾警告俄國勿干預美國大選

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【KTSF 游瑋珊報導】

中央情報局前局長John Brennan向聯邦參議院情報委員會作證，指去年曾親自警告俄羅斯切勿干預美國大選，又表示關注到特朗普競選團隊有人跟俄羅斯的關係，但拒絕定調雙方有否串通。

Brennan說：”我不知道是否有串通，但我知道有充分資訊和情報要求FBI進一步調查，以判斷美國人員有否積極與俄羅斯官員串謀。”

Brennan作證時形容，在去年已關注到特朗普團隊和俄羅斯官員的關係，到7 月底更召集FBI和國家安全局成立小組集中應對。

Brennan說：”當我1月20日離任時，我仍有疑問究竟俄國是否成功讓美國一些參與選舉工程的人，有意或無意間替他們工作，走向叛國的人往往醒覺太遲。”

至8月初，Brennan更因為覺得事態嚴重，警告過俄羅斯。

Brennan說：”我跟俄國情報首長說，俄國若有此意，注定有反效果，我說美國人，不論政治取向，不論在選舉支持誰，最在意能在不受外界干預下選出領袖。”

白宮回應Brennan所言，證明白宮一貫所說並不存在串通，對於《華盛頓郵報》報導，特朗普曾經要國家情報總監Dan Coats向公眾否認有串謀，同場的Coats未有評論。

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