前中情局長參院作證 稱曾警告俄國勿干預美國大選

【KTSF 游瑋珊報導】

中央情報局前局長John Brennan向聯邦參議院情報委員會作證,指去年曾親自警告俄羅斯切勿干預美國大選,又表示關注到特朗普競選團隊有人跟俄羅斯的關係,但拒絕定調雙方有否串通。

Brennan說:”我不知道是否有串通,但我知道有充分資訊和情報要求FBI進一步調查,以判斷美國人員有否積極與俄羅斯官員串謀。”

Brennan作證時形容,在去年已關注到特朗普團隊和俄羅斯官員的關係,到7 月底更召集FBI和國家安全局成立小組集中應對。

Brennan說:”當我1月20日離任時,我仍有疑問究竟俄國是否成功讓美國一些參與選舉工程的人,有意或無意間替他們工作,走向叛國的人往往醒覺太遲。”

至8月初,Brennan更因為覺得事態嚴重,警告過俄羅斯。

Brennan說:”我跟俄國情報首長說,俄國若有此意,注定有反效果,我說美國人,不論政治取向,不論在選舉支持誰,最在意能在不受外界干預下選出領袖。”

白宮回應Brennan所言,證明白宮一貫所說並不存在串通,對於《華盛頓郵報》報導,特朗普曾經要國家情報總監Dan Coats向公眾否認有串謀,同場的Coats未有評論。

