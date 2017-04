舊金山逼遷租客個案減 2010年來首度下滑（視頻）

By

舊金山租務委員會發表最新的逼遷租客報告顯示,舊金山逼遷個案減少約兩成,是自2010年以來的首次下降。

這份剛剛出爐的報告記錄了2016年3月至2017年2月,舊金山市內的逼遷個案總共有1,881宗,比對上一年度的2,376宗減少了21%。

當中的逼遷原因,佔最多的是違反租屋合約,有442宗,其次是業主收回單位自住,有397宗,不過比起上一年度,以這兩種原因逼遷的個案,分別減少5%及29%。

屋主逼遷租客室友的個案上升四成,增幅最大。

​每年的逼遷數字可被視為測量樓市熾熱程度的一個指標,在1998至1999年度,因為高科技行業迅速發展,引入外來的專才,推高對灣區房屋的需求,當年上報的逼遷個案達2,878宗,亦是近20年來是高的數字。



因為受到金融風暴的影響,逼遷個案減少至2009至2010年度的1,269宗,不過自此起,高科技行業的再度起飛,而逼遷個案亦一直上升,直至最近這個年度才減少。

