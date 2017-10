By

【KTSF 吳宇斌報導】

居住在北灣Santa Rosa市的華裔居民王小姐,週一早上收到通知需要疏散,但因當時交通堵塞,無法到達疏散中心,幸得當地一名好心居民暫時收留,暫避山火,由她親述當時的經歷。

