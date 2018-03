歐盟公布脫歐草案 建議北愛留單一市場

By

歐盟公布英國脫歐協議草案,建議北愛爾蘭在脫歐後,繼續留在歐盟單一市場及關稅同盟,指方案是讓北愛及愛爾蘭之間不出現硬邊界的唯一方法,但英國其他地區貨物進入北愛,則要接受邊檢。英國首相文翠珊指,草案威脅英國憲法完整,決不會同意。

歐盟與英國去年12月就英國脫歐後最棘手的愛爾蘭邊境問題上取得進展,雙方同意不在北愛與愛爾蘭之間設立「硬邊界」,但具體做法一直未有共識。

歐盟星期三公布長達 120 頁的英國脫歐協議草案,提出三點計劃,可令北愛及愛爾蘭之間不設硬邊界。

歐盟認為當中只有一項可行,就是在脫歐後,北愛爾蘭繼續留在歐盟單一市場及關稅同盟,這樣與身為歐盟成員的愛爾蘭之間便不會有任何改變。不過一旦落實計劃,英國其他地區貨品進入北愛爾蘭,便需要接受邊檢。

歐盟提出的方案在英國投下震撼彈,不少國會議員認為,是要阻止英國完全脫離歐盟,甚至分裂北愛爾蘭。文翠珊表明英國會堅持愛爾蘭及北愛之間不出現硬邊界,同時要維持北愛及英國其他地區貿易不受影響。

歐盟則指時間無多,敦促文翠珊加快談判進度,在兩年過渡期,即明年3月前得出脫歐條約。他指歐盟無意干預英國內政,若英方能交出更理想方案,歐盟樂意刪除有關草案。

