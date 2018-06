歐盟成員國就難民問題達成協議

By

歐盟領袖一連兩日開會,討論難民和英國脫歐等議題,各成員國通宵磋商後,就難民問題達成協議,同意在北非設立難民甄別中心,以及加強邊境管制,但如何落實仍要進一步商討。

難民問題自2015年起困擾歐洲多個國家,數以十萬計來自中東及非洲地區的船民,湧往歐盟國家尋求庇護,當中大部分都是先進入意大利水域。

本月中一艘載有630多人的難民船,先後遭意大利和馬耳他政府拒絕接收,船隻於地中海滯留多日,最終獲西班牙和法國接收。

歐盟成員國之間對難民問題立場不一,在比利時布魯塞爾舉行的歐盟峰會,成員國領袖通宵開會,用了近十小時,終於達成初步共識,同意在北非設立難民識別中心,識別船民是否符合難民身分,不符合者將被遣返。

自願接收難民的成員國,亦可以設立管制中心,識別申請人是否真正難民。

成員國同時會加強對難民前往其他國家的限制,但協議只是初步共識,仍有很多細節及如何執行,仍要進一步商討,意大利總理孔特認為方向正確。

德國政府早前大量收容難民,在國內也備受壓力,總理默克爾形容各國最終能達成協議是好消息,但仍有很多工作要做。

