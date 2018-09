By

歐洲議會通過展開程序,中止匈牙利在歐盟的投票權,指當地政府違反民主原則。

議員以448票對197票,大比數通過有關匈牙利違反歐盟民主價值的報告,將會按照《歐盟條約》第七條啟動程序,中止匈牙利投票權。

報告指匈牙利總理歐爾班多年來干預選舉制度、傳媒自由和司法獨立、打壓移民等。

今次是歐洲議會首次針對成員國家展開紀律程序。匈牙利外長指考慮對投票結果採取法律行動。

