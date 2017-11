By

【i-CABLE】

英國和歐盟展開第六輪脫歐談判,歐盟首席代表巴尼耶警告,英國須於兩星期限期內,釐清脫歐分手費問題。 巴尼耶在布魯塞爾的記者會指,雙方在分手費、愛爾蘭邊界,公民權利問題上取得一些進展。 但巴尼耶表明,英國必須於兩星期內說明,應向歐盟支付多少費用,否則歐盟拒絕於下月商討未來經貿關係,歐盟領袖下月中,將開會決定是否有足夠進展,展開下一階段談判。

