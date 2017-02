柏大華裔生eSports比賽奪冠 分享取勝秘訣（視頻）

By

【KTSF 歐志洲報導】

柏克萊加大的一群青少年組成電子運動小組,日前在聖地亞哥加大舉行的eSports 總決賽中獲得冠軍,本台記者早前到其中一人的家中,看他們的練習場地。

在電腦前,研究他們在決賽時的表現,哪些地方強?哪些地方有必須改善之處?這是隊長認知科學系的4年級學生馮學平和3年級的生物工程系的學生曹聰。

他們和另外4位隊員各自都有玩電子遊戲的多年經驗,但是自去年8月名為Overwatch 的遊戲推出之後,由網路配對方式組成小組,每個人也都以他們的強處,來當遊戲中攻、守、支援等角色。

馮學平說:”我在事態惡劣時,有能力保持冷靜,分配隊員的任務,領導大家朝正確的方向前進。”

曹聰則說:”我喜歡分析別人怎樣思考,這一直是我的目的,我要是能夠了解你怎樣思考,怎樣判斷事物和怎樣應對,我就能夠佔優勢,要是我不能這麼做的話,我就會使到你害怕,所以我有時候會採用大膽動作,要是能夠讓你緊張,我就已經贏了。”

小組成員都是獨自練習,可以一天幾個小時,一起練習也是在各自的家中,約時間學習互相配合,這幾位同學也強調,必須保持身體健康,才能夠有足夠的精力和體能比賽。

馮學平說:”大家最大的誤解是,很多人以為這很簡單,就像是玩遊戲般,但是必須集中精神和所需的毅力,需要到的精神,遠超出任何人的想像。”

