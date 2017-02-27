柏大華裔生eSports比賽奪冠 分享取勝秘訣（視頻）

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【KTSF 歐志洲報導】

柏克萊加大的一群青少年組成電子運動小組，日前在聖地亞哥加大舉行的eSports 總決賽中獲得冠軍，本台記者早前到其中一人的家中，看他們的練習場地。

在電腦前，研究他們在決賽時的表現，哪些地方強？哪些地方有必須改善之處？這是隊長認知科學系的4年級學生馮學平和3年級的生物工程系的學生曹聰。

他們和另外4位隊員各自都有玩電子遊戲的多年經驗，但是自去年8月名為Overwatch 的遊戲推出之後，由網路配對方式組成小組，每個人也都以他們的強處，來當遊戲中攻、守、支援等角色。

馮學平說：”我在事態惡劣時，有能力保持冷靜，分配隊員的任務，領導大家朝正確的方向前進。”

曹聰則說：”我喜歡分析別人怎樣思考，這一直是我的目的，我要是能夠了解你怎樣思考，怎樣判斷事物和怎樣應對，我就能夠佔優勢，要是我不能這麼做的話，我就會使到你害怕，所以我有時候會採用大膽動作，要是能夠讓你緊張，我就已經贏了。”

小組成員都是獨自練習，可以一天幾個小時，一起練習也是在各自的家中，約時間學習互相配合，這幾位同學也強調，必須保持身體健康，才能夠有足夠的精力和體能比賽。

馮學平說：”大家最大的誤解是，很多人以為這很簡單，就像是玩遊戲般，但是必須集中精神和所需的毅力，需要到的精神，遠超出任何人的想像。”

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