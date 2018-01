By

菲律賓馬榮火山持續噴發,當局憂慮噴發維持多月演變成人道危機。

噴出的火山灰高達5公里,岩漿及岩石不斷溢出,加上釋出過熱氣體,當局疏散附近逾7萬人,呼籲他們戴上臉罩和眼罩,又禁止民眾進入火山方圓九公里範圍,當地機場亦需要關閉。

專家在附近偵測到火山碎屑和二氧化硫,當局表示正密切觀察情況,不排除提升警戒級別至最高。

