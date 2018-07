By

土耳其總統埃爾多安展開新任期。

埃爾多安在國會宣誓就職,是土耳其廢除總理由議會制轉行總統制後的首任總統,有權自行任免內閣及高層官員,毋須國會批准。

埃爾多安稱新制度令國家更有效率、更穩定和強大,不過反對派擔心國家步向極權,大部分西方國家未有派代表出席埃爾多安就職禮。

埃爾多安隨後公布新內閣名單,由女婿阿爾巴伊拉克擔任財長,里拉兌美元匯價一度跌近百分之三。

