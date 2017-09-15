Equifax外洩逾億人個資 如何確定是否受害人（視頻）

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【KTSF梁秋玉報導】

聯邦通訊委員會（FTC）週四宣布將介入調查信用報告公司Equifax用戶資料外洩事件，而消費者如何知道自己是否是受害者呢？

Equifax電腦系統上週遭黑客入侵，估計超過1.4億美國人的個人信貸資料外洩，也就是說美國大部分成年人都可能是這起資料外洩事件的受害人，想知道自己有沒有受影響，消費者首先可以檢查自己的財務賬戶。

消費者行動社區外展經理張毓潔說：”因為平時即使沒有資訊外洩的事情，都應該平常在理財方面，有的人是網上，有的人是硬體理財，都要有一些警覺，就是說有一些不太正常的轉賬、消費，這些事情發生的話，你就要警覺了。”

消費者行動建議大家，最好也更改網上財務賬戶的登入密碼，另外也可以利用一年一次的免費信用報告，上網查看自己近期的信用記錄是否出現不正常情況，查詢年度信用報告，可點擊：www.annualcreditreport.com

張毓潔說：”你可以先上去看一下，那個不是評分，那個是你的報告，其實跟評分也差不多，雖然它沒有給你一個分數，可是你全年、這幾年的記錄都在上面，最近有甚麽不正常的情況，你也會很快就知道。”

另一個自保之道就是凍結信用記錄。

張毓潔說：”去凍結你的信用意思就是說，沒有任何人可以看得到，那人家貸款公司也不會借錢給你，所以你可能也許放一個Alert，一個警訊。”

消費者行動表示，信用警訊可以維持3個月至7年，信貸公司可以保障他們服務的對象是消費者本人，而凍結信用記錄有一點需要注意，若消費者想在近期買車買房需要貸款，則必須要求解凍信用記錄，才能申請貸款，而且消費者需要證明自己是受害者，該項服務才會免費。

再有就是謹防電話或網路詐騙，不要在電話或非法網站透露個人身份資料，以免受騙上當，更多消費保障資訊，也可上消費者行動網站查看，網址：www.consumer-action.org

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