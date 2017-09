Equifax外洩逾億人個資 如何確定是否受害人（視頻）

By

聯邦通訊委員會(FTC)週四宣布將介入調查信用報告公司Equifax用戶資料外洩事件,而消費者如何知道自己是否是受害者呢?

Equifax電腦系統上週遭黑客入侵,估計超過1.4億美國人的個人信貸資料外洩,也就是說美國大部分成年人都可能是這起資料外洩事件的受害人,想知道自己有沒有受影響,消費者首先可以檢查自己的財務賬戶。

消費者行動社區外展經理張毓潔說:”因為平時即使沒有資訊外洩的事情,都應該平常在理財方面,有的人是網上,有的人是硬體理財,都要有一些警覺,就是說有一些不太正常的轉賬、消費,這些事情發生的話,你就要警覺了。”

消費者行動建議大家,最好也更改網上財務賬戶的登入密碼,另外也可以利用一年一次的免費信用報告,上網查看自己近期的信用記錄是否出現不正常情況,查詢年度信用報告,可點擊:www.annualcreditreport.com

張毓潔說:”你可以先上去看一下,那個不是評分,那個是你的報告,其實跟評分也差不多,雖然它沒有給你一個分數,可是你全年、這幾年的記錄都在上面,最近有甚麽不正常的情況,你也會很快就知道。”

另一個自保之道就是凍結信用記錄。

張毓潔說:”去凍結你的信用意思就是說,沒有任何人可以看得到,那人家貸款公司也不會借錢給你,所以你可能也許放一個Alert,一個警訊。”

消費者行動表示,信用警訊可以維持3個月至7年,信貸公司可以保障他們服務的對象是消費者本人,而凍結信用記錄有一點需要注意,若消費者想在近期買車買房需要貸款,則必須要求解凍信用記錄,才能申請貸款,而且消費者需要證明自己是受害者,該項服務才會免費。

再有就是謹防電話或網路詐騙,不要在電話或非法網站透露個人身份資料,以免受騙上當,更多消費保障資訊,也可上消費者行動網站查看,網址:www.consumer-action.org

