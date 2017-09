By

(AP)

信貸監察公司Equifax週四表示,旗下電腦檔案遭到黑客入侵,約有1.43億美國民眾的社安號碼和其他個人資料外洩。

總部位於阿特蘭大市的Equifax稱,有”罪犯”利用美國一個網站的應用程式,成功在今年5月中至7月期間存取這些電腦檔案。

外洩的資料包括消費者的名字、社安號碼、生日日期、地址,以及駕駛執照號碼,另外有209,000名美國消費者的信用卡號碼被外洩。

該公司表示,有英籍和加拿大籍的居民受到影響,但估計其他國家的消費者沒有受影響。

