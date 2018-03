By

【KTSF】

信用評級公司Equifax去年發生上億消費者個人資料外洩情況,比原先公布的更為嚴重,週四早上,Equifax透露,事件中再有240萬名消費者個人資料外洩。

Equifax表示,相比起早前公佈的1.46億名社保號碼外洩的消費者,該批新公佈的受影響消費者外洩的個人資料,僅有姓名及部分的駕駛執照號碼,而駕駛執照上的州分和有效日期等資料沒有外洩。

到目前為止,受Equifax資料外洩影響的民眾達1.48億人。

Equifax表示,將為這些受影響的消費者提供信用監測和身份盜竊保護的服務。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。