Equifax外洩上億美國民眾個資 消費者如何自處

【KTSF 江良慧報導】

美國三大主要信用報告機構之一Equifax,週四公佈有1.43億美國人資料被黑後,週五再爆出有高層在公司被黑侵後數天,出售接近200萬元的股票,不過,Equifax強調,有關高層出售股票時,並不知道黑侵事件。

Equifax週四表示,罪犯利用一個美國網站程式,在今年5月至7月期間黑侵公司檔案,Equifax在7月29日揭發事件,但卻等到週四才警告消費者。

專家建議,消費者要更小心,除了定期檢查信用報告外,也要查看銀行和信用卡有沒有不尋常的交易,也可以考慮向主要的信用報告機構,要求把信用記錄封鎖,這樣罪犯就算偷取了你的資料,也不可以用這些資料開新的銀行戶口或者信用卡。

在加州申請封鎖信用記錄的收費是10元,65歲或以上人士就免費,如果很不幸曾經甚至多次成為身份盜竊受害人,就可以向社會安全局申請更換社安號碼。

Equifax今次被黑侵,可能是涉及社安號碼被盜的最大宗個案,比2015年保險公司Anthem的8,000萬人社安號碼被盜更嚴重。

除了個人資料外,Equifax表示,還有約20萬美國消費者的信用卡號碼,以及涉及18萬美國人,一些有他們個人資料的文件也被盜。

Equifax已經設立網站,讓消費者查詢自己的資料有否被盜,網址是:https://www.equifaxsecurity2017.com/ 消費者也可以致電(866) 447-7559查詢更多詳情。

Equifax的股票週五成交量大增,但股價就下跌13%至123.75元,市值蒸發22.8億。

另外,懷疑個人資料被盜的消費者,可以獲得Equifax免費提供一年的信用監察服務,不過,有人發現要登記這項服務,消費者要同意放棄向Equifax提出集體訴訟。

雖然Equifax一個網上聲明就指,該條款只針對有關信用監察網站,並不適用於今次黑侵事件,但有已經提出訴訟的律師就說條文始終不清晰,Equifax暫時還未發表評論。

