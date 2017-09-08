Equifax外洩上億美國民眾個資 消費者如何自處

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【KTSF 江良慧報導】

美國三大主要信用報告機構之一Equifax，週四公佈有1.43億美國人資料被黑後，週五再爆出有高層在公司被黑侵後數天，出售接近200萬元的股票，不過，Equifax強調，有關高層出售股票時，並不知道黑侵事件。

Equifax週四表示，罪犯利用一個美國網站程式，在今年5月至7月期間黑侵公司檔案，Equifax在7月29日揭發事件，但卻等到週四才警告消費者。

專家建議，消費者要更小心，除了定期檢查信用報告外，也要查看銀行和信用卡有沒有不尋常的交易，也可以考慮向主要的信用報告機構，要求把信用記錄封鎖，這樣罪犯就算偷取了你的資料，也不可以用這些資料開新的銀行戶口或者信用卡。

在加州申請封鎖信用記錄的收費是10元，65歲或以上人士就免費，如果很不幸曾經甚至多次成為身份盜竊受害人，就可以向社會安全局申請更換社安號碼。

Equifax今次被黑侵，可能是涉及社安號碼被盜的最大宗個案，比2015年保險公司Anthem的8,000萬人社安號碼被盜更嚴重。

除了個人資料外，Equifax表示，還有約20萬美國消費者的信用卡號碼，以及涉及18萬美國人，一些有他們個人資料的文件也被盜。

Equifax已經設立網站，讓消費者查詢自己的資料有否被盜，網址是：https://www.equifaxsecurity2017.com/ 消費者也可以致電(866) 447-7559查詢更多詳情。

Equifax的股票週五成交量大增，但股價就下跌13%至123.75元，市值蒸發22.8億。

另外，懷疑個人資料被盜的消費者，可以獲得Equifax免費提供一年的信用監察服務，不過，有人發現要登記這項服務，消費者要同意放棄向Equifax提出集體訴訟。

雖然Equifax一個網上聲明就指，該條款只針對有關信用監察網站，並不適用於今次黑侵事件，但有已經提出訴訟的律師就說條文始終不清晰，Equifax暫時還未發表評論。

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