By

【KTSF 游瑋珊報導】

加州地質研究所推出網上地圖,公眾可以搜尋特定地段,是否座落受地震影響的高危地區。

名為EQ Zapp的服務,黃色的部分顯示的是斷層區,綠色的部分就是出現土壤液化的高危區,所謂土壤液化,是指地震發生時,沉積物結構變得有如液體,建築物有機會出現沉降。

至於藍色的部分,就是出現山泥傾瀉的高危地段。

公眾可以輸入地標或地址,查詢該地段是否受影響。

以柏克萊加大校園為例,就有大部分區域分別落在斷層,土壤液化和山泥傾瀉的高危區。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。