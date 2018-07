聯邦環保局長Scott Pruitt醜聞纒身週四請辭（視頻）

By

【KTSF 張麗月報導】

醜聞纒身,上任只有一年的聯邦環保局長Scott Pruitt週四辭職。

特朗普總統在推文上說,已經接納Pruitt辭職,而參議院也確認,環保局副局長Andrew Wheeler在下星期一暫代他的職位。

至於離職的Pruitt就被道德醜聞纏身,導致聯邦和國會對他進行十多項的調查。

Pruitt曾經做過奧克拉荷馬州司法部長,與石油和天然氣業關係密切,他曾經向自己準備領導的環保部門提出十多宗的訴訟,到達華府工作之後,就致力廢除奧巴馬政府時代加強對污染及廢氣排放標準的環保規管。

在個人方面,Pruitt更加是大花筒,花費納稅人的錢去應酬業內組織和共和黨的金主,但就很少理他認為是”環保左翼”人士的訴求。

這些環保團體指,貪污導致他下台,而他的 “親污染” 政策令空氣更污濁。

此外有消息爆料說,Pruitt更豪花納稅人的錢,例如搭飛機公幹必須坐頭等位,保安費開支更驚人,他要求有24小時全天候的私人貼身保鑣,令到保安團隊人數膨脹到20人,聯同超時補水等,保安預算開支超過300萬元。

另外,他還要求增設 “隔音亭”,方便他打私人電話。

