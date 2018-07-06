聯邦環保局長Scott Pruitt醜聞纒身週四請辭（視頻）

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【KTSF 張麗月報導】

醜聞纒身，上任只有一年的聯邦環保局長Scott Pruitt週四辭職。

特朗普總統在推文上說，已經接納Pruitt辭職，而參議院也確認，環保局副局長Andrew Wheeler在下星期一暫代他的職位。

至於離職的Pruitt就被道德醜聞纏身，導致聯邦和國會對他進行十多項的調查。

Pruitt曾經做過奧克拉荷馬州司法部長，與石油和天然氣業關係密切，他曾經向自己準備領導的環保部門提出十多宗的訴訟，到達華府工作之後，就致力廢除奧巴馬政府時代加強對污染及廢氣排放標準的環保規管。

在個人方面，Pruitt更加是大花筒，花費納稅人的錢去應酬業內組織和共和黨的金主，但就很少理他認為是”環保左翼”人士的訴求。

這些環保團體指，貪污導致他下台，而他的 “親污染” 政策令空氣更污濁。

此外有消息爆料說，Pruitt更豪花納稅人的錢，例如搭飛機公幹必須坐頭等位，保安費開支更驚人，他要求有24小時全天候的私人貼身保鑣，令到保安團隊人數膨脹到20人，聯同超時補水等，保安預算開支超過300萬元。

另外，他還要求增設 “隔音亭”，方便他打私人電話。

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