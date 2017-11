舊金山聖他克拉縣可負擔健保接受申請

By

【KTSF 崔凱橋報導】

2018年可負擔醫保已經開始接受申請,舊金山及南灣聖他克拉縣(Santa Clara)公共衛生局鼓勵沒有醫療保險的人士盡快投保。

舊金山以及聖他克拉縣現在接受2018年可負擔醫保的申請,加州居民可透過投保加州(Covered California)的平台,選擇不同醫療保險,例如華人保健(Chinese Community Health Plan)、Kaiser、Blue Shield等。

聖他克拉縣提供的Valley Health Plan VHP保健計劃,是該縣保費最低的醫保計劃。

申請投保期由現時開始至明年1月31日截止,如果市民在12月15日前投保,就能夠在明年元旦起享有奧巴馬健保法所保障的可負擔醫保。

目前聖他克拉縣仍然有8%人口沒有醫療保險。

舊金山方面,去年市內超過37,000人透過奧巴馬健保法,成功申請保投加州,估計約有3%的市民沒有醫療保險。

當局強調,如果申請人收入低於合付資格申請投保加州,可申請Medi-Cal加州低收入人士醫療保險,低收入家庭的兒童子女不論移民身份,都可以申請。

另外,舊金山亦有Healthy San Francisco的醫療服務計劃,為沒有保障的民眾提供醫療服務。

查詢申請可負擔醫保的詳情,請瀏覽下列網站或致電查詢:

Covered California網站:https://storefronts.coveredca.com/

Medi-Cal網站:http://www.medi-cal.ca.gov/

Healthy SF網站:http://www.medi-cal.ca.gov/

舊金山居民查詢熱線:(415) 558-4700,地址:1400 Harrison St, San Francisco, CA 94103.

VHP健保查詢電話:866-967-4677

