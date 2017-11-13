舊金山聖他克拉縣可負擔健保接受申請

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【KTSF 崔凱橋報導】

2018年可負擔醫保已經開始接受申請，舊金山及南灣聖他克拉縣（Santa Clara）公共衛生局鼓勵沒有醫療保險的人士盡快投保。

舊金山以及聖他克拉縣現在接受2018年可負擔醫保的申請，加州居民可透過投保加州（Covered California）的平台，選擇不同醫療保險，例如華人保健（Chinese Community Health Plan）、Kaiser、Blue Shield等。

聖他克拉縣提供的Valley Health Plan VHP保健計劃，是該縣保費最低的醫保計劃。

申請投保期由現時開始至明年1月31日截止，如果市民在12月15日前投保，就能夠在明年元旦起享有奧巴馬健保法所保障的可負擔醫保。

目前聖他克拉縣仍然有8%人口沒有醫療保險。

舊金山方面，去年市內超過37,000人透過奧巴馬健保法，成功申請保投加州，估計約有3%的市民沒有醫療保險。

當局強調，如果申請人收入低於合付資格申請投保加州，可申請Medi-Cal加州低收入人士醫療保險，低收入家庭的兒童子女不論移民身份，都可以申請。

另外，舊金山亦有Healthy San Francisco的醫療服務計劃，為沒有保障的民眾提供醫療服務。

查詢申請可負擔醫保的詳情，請瀏覽下列網站或致電查詢：

Covered California網站：https://storefronts.coveredca.com/

Medi-Cal網站：http://www.medi-cal.ca.gov/

Healthy SF網站：http://www.medi-cal.ca.gov/

舊金山居民查詢熱線：(415) 558-4700，地址：1400 Harrison St, San Francisco, CA 94103.

VHP健保查詢電話：866-967-4677

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