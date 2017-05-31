舊金山市立大學免學費計劃申請細節披露（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山市立大學免學費計劃現正接受報名，提出計劃的市參事金貞妍（Jane Kim）指出，對於合資格的課程及報名資格近日出現不少誤解，希望釐清當中的細節。

這個免費就讀市立大學的計劃，免去所有有學分課程的學費，亦會補貼全職的低收入學生每學期250元，半職的低收入學生會得到100元，創了全美的先河。

市府每年約撥款540萬，去為學生付學費，而這筆錢是從舊金山選民去年投票通過的W提案而來，W提案建議，增加一項現有的物業轉移稅，當中額外所得的部分就用來資助市立大學。

金貞妍表示，只要是舊金山居民，或者是合資格在加州讀書的外地學生，就可以參加這個免費計劃，想澄清的是，這個計劃沒有年齡，收入，或者GPA積分的限制。

學生亦不需要擔心多了學生會分薄教學資源，或影響教學進度。

金貞妍說：”實際上每多一個學生報名，州府就會撥出額外的資助，同樣亦會強化舊金山各分校的設施。”

舊金山市立大學教師羅劉淑芬說：”我們每一班都有學生，不同年紀，年輕年老，他們在一起的時候，他們會互相學習，年長的同學，他們有很多生活經驗，人生經驗，有很多學生是沒有的，在美國的教育，老師的講義不是最重要，而是大家學生互相切磋。”

市立大學亦指，不只是要攻讀學位課程的學生，才要報讀有學分的課程，還有一些專業技能，例如是烹飪班或幼兒教育等。

黃綺虹20多年前來美，為了更好的生活，不懂英文的她就挑戰以全英文上了18個學分的幼兒教育班。

她當時就錄下老師講的每一句話，逐個字翻譯，做功課做到凌晨，最後以3.66的GPA成績畢業，亦找到了一份助教的工作。

黃綺虹說：”當時全部用英文上課，怎辦呢？我就頭痛，想打退堂鼓，但一想人家做得到，為什麼我不行，人家出一分力，我就出十分力。”

這個免學費的計劃現正接受報名，截止日期到8月18日，有興趣人士可以上網報名，或者前往各分校都有人幫到大家。

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