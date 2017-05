舊金山市立大學免學費計劃申請細節披露（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山市立大學免學費計劃現正接受報名,提出計劃的市參事金貞妍(Jane Kim)指出,對於合資格的課程及報名資格近日出現不少誤解,希望釐清當中的細節。

這個免費就讀市立大學的計劃,免去所有有學分課程的學費,亦會補貼全職的低收入學生每學期250元,半職的低收入學生會得到100元,創了全美的先河。

市府每年約撥款540萬,去為學生付學費,而這筆錢是從舊金山選民去年投票通過的W提案而來,W提案建議,增加一項現有的物業轉移稅,當中額外所得的部分就用來資助市立大學。

金貞妍表示,只要是舊金山居民,或者是合資格在加州讀書的外地學生,就可以參加這個免費計劃,想澄清的是,這個計劃沒有年齡,收入,或者GPA積分的限制。

學生亦不需要擔心多了學生會分薄教學資源,或影響教學進度。

金貞妍說:”實際上每多一個學生報名,州府就會撥出額外的資助,同樣亦會強化舊金山各分校的設施。”

舊金山市立大學教師羅劉淑芬說:”我們每一班都有學生,不同年紀,年輕年老,他們在一起的時候,他們會互相學習,年長的同學,他們有很多生活經驗,人生經驗,有很多學生是沒有的,在美國的教育,老師的講義不是最重要,而是大家學生互相切磋。”

市立大學亦指,不只是要攻讀學位課程的學生,才要報讀有學分的課程,還有一些專業技能,例如是烹飪班或幼兒教育等。

黃綺虹20多年前來美,為了更好的生活,不懂英文的她就挑戰以全英文上了18個學分的幼兒教育班。

她當時就錄下老師講的每一句話,逐個字翻譯,做功課做到凌晨,最後以3.66的GPA成績畢業,亦找到了一份助教的工作。

黃綺虹說:”當時全部用英文上課,怎辦呢?我就頭痛,想打退堂鼓,但一想人家做得到,為什麼我不行,人家出一分力,我就出十分力。”

這個免學費的計劃現正接受報名,截止日期到8月18日,有興趣人士可以上網報名,或者前往各分校都有人幫到大家。

