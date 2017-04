By

【i-CABLE】

英國下議院以522票對13票,大比數通過提前於6月8日大選。首相文翠珊指,提早大選是對國家負責任的正確決定。

文翠珊形容今次大選是修補國家分裂的機會,她重申改變初衷,提前大選是希望國家能長期穩定。

《金融時報》引述首相府消息人士指,文翠珊亦考慮到對手工黨,在下月初地方選舉後,有可能選出民望較高的黨魁,取代腹背受敵的科爾賓,文翠珊希望趁目前工黨弱勢,提出大選,擴大保守黨在國會的議席優勢。

