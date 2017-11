特朗普抵京訪華3天 參觀故宮與習近平茶敘

【i-CABLE】

特朗普總統抵達北京訪問3天,中方以比一般國事訪問更高規格的安排接待,特朗普抵埗後,隨即到故宮與國家主席習近平茶敘,一起觀賞京劇,並且出席晚宴,兩國元首週四正式舉行會談。

白宮表示,特朗普將會要求中方履行安理會決議,切斷與北韓的一切經貿連繫。特朗普及夫人梅拉尼婭抵達北京後,隨即前往故宮。

中國國家主席習近平及夫人彭麗媛全程陪同,先到寶蘊樓茶敘,習近平歡迎特朗普國事訪問,又感謝對方在今年4月,在佛羅里達州海湖莊園熱情接待,他相信特朗普此行,會取得積極及重要成果。

茶敘期間,特朗普以平板電腦展示外孫女阿拉貝拉獻唱中文歌曲,背誦《三字經》及古詩的影片,習近平誇獎阿拉貝拉中文水準有進步,希望她日後也有機會來中國。

特朗普一行參觀了故宮前三殿,即太和殿、中和殿及保和殿,習近平擔當嚮導,介紹故宮歷史、建築、文化,在故宮文物醫院觀看了鐘錶、書畫等文物修復技藝展示、體驗書畫修復、又到過珍品文物展。

特朗普國事訪問中國的第一晚,習近平在故宮設宴為對方洗塵晚,宴前安排了「遊園觀戲」,在暢音閣觀賞京劇,體現出中方所說的高規格接待,招待規格,高於3年前,習近平在中南海瀛台招待當時的前總統奧巴馬。

首天活動較為輕鬆,但兩位元首也不忘商談國事,新華社報道,習近平應特朗普提問,介紹了中國經濟社會發展現狀,及中共十九大重要成果。特朗普則祝賀十九大圓滿閉幕,和習近平再次當選中共總書記。

中美元首在週四早上正式會談,討論經貿及北韓問題,白宮表示特朗普將敦促中國履行安理會決議,切斷與北韓的一切經貿連繫,中方強調一直切實執行制裁,重申主張以對話化解核危機。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。