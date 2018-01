參院通過臨時撥款法案交眾院表決 聯邦政府有望重開

By

【KTSF】

聯邦政府因為兩黨就預算磋商未能達成協議,週五午夜起停止運作,至週一,兩黨終達成協議,在民主黨議員讓步下,參議院已通過一項臨時撥款法案,讓聯邦政府可以重開,運作至2月8日,法案現送交眾議院表決。

參議院少數黨領袖舒默說,他與參議院多數黨領袖麥康尼達成協議,同意兩黨會在2月8日起討論一項移民法案,協議達成後,民主黨同意支持臨時撥款法案,讓聯邦政府可以重開。

該項移民法案預料會解決DACA失效後,年輕無證移民面臨遞解出境的問題。

參議院週一以81票對18票通過臨時撥款法案,大幅高出所需的60票,法案已送交眾議院表決,通過後將送交特朗普總統簽署。

特朗普簽署落實後,聯邦政府的僱員將於週二復職。

民主黨領袖這次讓步,立即惹來移民組織和自由派的支持者批評,他們希望民主黨可以抗爭下去,為70多萬面臨遞解出境的DACA年輕無證移民爭取更多保障。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。