聯邦新稅改方案或導致僱主削減某些僱員福利（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

根據聯邦新稅改方案,僱員有哪些福利將會受到影響呢?雖然負責稅務及員工福利的專業人士仍在詮釋新稅法對員工和公司的影響,不過可以確定的,以前僱主的某些開支能扣稅的,在新稅法下則不能再扣稅,因此一些原有的員工福利也將被削減,包括僱主提供給員工的通勤和停車費。

新稅改方案取消了 員工通勤費及停車費的抵稅條款,也就是說,員工以後不再有通勤及停車福利,除非僱主是出於對僱員的安全考量,這筆開支才能用來抵稅。

另一項員工福利就是僱主以往因員工表現好會頒發獎金、禮物卡,或給予假期、食宿等,而新稅改也取消了僱主這部分獎勵開支的抵稅,除非員工願意從僱主已列出的有限獎品清單上做選擇。

還有與工作餐費相關的開支,僱主以後也不能用於抵稅。

在2025年底前,僱主若仍然在公司咖啡廳或其它地方提供員工食物和飲料,只有最多五成開支可以抵稅,而過了2025年,這筆開支則完全不能再抵稅。

再有就是僱主聘請的新員工如需搬家費,不論是僱主支付還是僱員自付,費用兩者都不能再抵稅。

另外,從2018稅務年度開始,員工若因家庭或醫療因素而請假,僱主仍然支付僱員五成或以上工資,可享有12.5%退稅優惠,如果支付員工百分百工資,則可享有最多25%退稅優惠。

而從2019年開始,新稅改法案不再要求個人必須購買醫療保險,不過採用奧巴馬健保的僱主,則仍須為僱員買醫療保險,此外,規定大公司要為員工購買醫療保險的條款仍然不變,否則會遭到處罰。

但新稅法中還是有一些被保留的福利,仍可以抵稅,例如僱主提供給員工的學費、Flexible account醫療支出賬戶、最低年齡的養老金福利等,另外,401K退休計劃也沒有改變,而且還允許有困難的特殊案例,{可以延長401k貸款的還款時間。

根據新的稅改方案,工資表也要做出相應改變,雖然國稅局(IRS)對新工資表還沒有十分明確,不過當局計劃將在這個月內出台有關所得稅扣繳的指引,一旦新扣繳指引出台,國稅局也會有給僱主一個過渡期,允許僱主在一定期限內仍然使用舊的扣繳表。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。