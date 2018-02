A Perfect Day Spa停業 有員工一家三口全失業（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

大年初五,東灣佛利蒙市(Fremont)A Perfect Day Spa的員工原本是大年初一聚餐,一夜之間工作沒了,大夥週二相約在伊莉莎白湖聚會,同時也前往警察局報案。

這頓豐盛的午餐,原本是訂在大年初一,結果大年初一是回店裡拿回自己的私人用品,佛利蒙店大約有20多名推拿師,大家都做了十幾年,感情非常好。

推拿師王先生說:”大夥今天最後吃頓飯吧,懷念一下工作的感情,在一起工作十幾年,一下散開,心裡很不好受。”

一想到老闆在大年初一無預警的關店,有的員工哭了出來。



還有員工一家三口都在這裡工作,最近還剛買房子,現在全家失業,不知所措。

推拿師徐女士說:”全部失業了,(全都在佛利蒙店工作?)對對,我做了11年,女兒和女婿剛做兩年,一夜之間全沒了,剛剛還買房子,我女兒懷孕5個月,就只望這份工作,他也不通知我們,全部都沒有了。”

有員工表示,對於能否拿到工資不樂觀。

王先生說:”不是很樂觀,在正常情況下,我們週三發工資,但是按照法律來講,若是關鍵情況下,應該當天就要結算。”

週二一早有幾位員工前往佛利蒙警察局報案,結果等了3個多小時,都還沒有機會跟警察說到話,警方說,長週末後,案件多人手不夠。

有員工表示,在2月初已經有客戶聽到風聲可能會關店,不過公司的主管傳簡訊說,目前的謠傳請大家不要理會,老闆和房東會處理好,銷售持續低迷才是最大問題,請大家抓住情人節的機會,把卡賣好。

記者週二再度前往佛利蒙店,還是有顧客前來消費,看到字條說自己才剛買了1,000元的預售券。

週二貼在門口的字條表示,正在找新的地點,不過有員工在底下留言,要持有預售券套票的顧客趕緊去報案。

有一名櫃檯員工私下告訴記者,有些客戶還有好幾十個小時,但是知道無預警歇業後,反而安慰這些沒工作的員工,也表示老闆在大年初一讓員工失業,有失厚道。

這群推拿師感情非常好,儘管遭遇變故,他們還是相約每年大年初五要在佛利蒙店伊麗莎白湖聚餐。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。