A Perfect Day Spa停業 有員工一家三口全失業（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

大年初五，東灣佛利蒙市（Fremont）A Perfect Day Spa的員工原本是大年初一聚餐，一夜之間工作沒了，大夥週二相約在伊莉莎白湖聚會，同時也前往警察局報案。

這頓豐盛的午餐，原本是訂在大年初一，結果大年初一是回店裡拿回自己的私人用品，佛利蒙店大約有20多名推拿師，大家都做了十幾年，感情非常好。

推拿師王先生說：”大夥今天最後吃頓飯吧，懷念一下工作的感情，在一起工作十幾年，一下散開，心裡很不好受。”

一想到老闆在大年初一無預警的關店，有的員工哭了出來。



還有員工一家三口都在這裡工作，最近還剛買房子，現在全家失業，不知所措。

推拿師徐女士說：”全部失業了，（全都在佛利蒙店工作？）對對，我做了11年，女兒和女婿剛做兩年，一夜之間全沒了，剛剛還買房子，我女兒懷孕5個月，就只望這份工作，他也不通知我們，全部都沒有了。”

有員工表示，對於能否拿到工資不樂觀。

王先生說：”不是很樂觀，在正常情況下，我們週三發工資，但是按照法律來講，若是關鍵情況下，應該當天就要結算。”

週二一早有幾位員工前往佛利蒙警察局報案，結果等了3個多小時，都還沒有機會跟警察說到話，警方說，長週末後，案件多人手不夠。

有員工表示，在2月初已經有客戶聽到風聲可能會關店，不過公司的主管傳簡訊說，目前的謠傳請大家不要理會，老闆和房東會處理好，銷售持續低迷才是最大問題，請大家抓住情人節的機會，把卡賣好。

記者週二再度前往佛利蒙店，還是有顧客前來消費，看到字條說自己才剛買了1,000元的預售券。

週二貼在門口的字條表示，正在找新的地點，不過有員工在底下留言，要持有預售券套票的顧客趕緊去報案。

有一名櫃檯員工私下告訴記者，有些客戶還有好幾十個小時，但是知道無預警歇業後，反而安慰這些沒工作的員工，也表示老闆在大年初一讓員工失業，有失厚道。

這群推拿師感情非常好，儘管遭遇變故，他們還是相約每年大年初五要在佛利蒙店伊麗莎白湖聚餐。

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