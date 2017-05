By

【KTSF 崔凱橋報導】

法國中間派候選人,39歲的馬克龍勝出大選,將成為歷來最年輕的法國總統,他得票逾六成六,較極右陣營對手瑪麗娜勒龐高出30多個百分點,馬克龍承諾致力修補國家撕裂,捍衛法國和歐洲。

馬克龍週一與現任法國總統奧朗德一起出席慶祝二次大戰結束的勝利日活動,是馬克龍當選法國總統之後,出席的第一個公開活動。

親歐盟、以獨立中間派自居的馬克龍指出,會致力捍衛歐洲及捍衛法國,馬克龍得票逾六成六,較勒龐高出逾30個百分點,差距較預期大。

次輪投票的整體投票率僅七成四,是40多年來最低,約三分一選民沒有投票或投白票。

瑪麗娜勒龐承認落敗,並恭賀馬克龍當選,但強調法國極右勢力將繼續抗爭。

