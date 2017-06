樂敘之家負責人潘慧賢獲老年人住宿護理協會表揚（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

加州唯一的一個老年人住宿䕶理協會,週一下午舉行春季年會,頒獎表揚服務社區的優秀人才,來自灣區樂敘之家的潘慧賢(Emily Poon)成為首位獲獎的華裔。

由加州575個協助生活社區組成的老年人住宿護理協會CALA,週一頒獎表揚3名傑出的業內人士,來自灣區的潘慧賢獲頒最傑出社區總經理獎,成為該奬項有史以來第一位華裔受奬者。

潘慧賢說:”這對我來說是件大事,我也很榮幸能得奬。”

潘慧賢管理的樂敍之家,是專為灣區華人耆英設計的退休養老社區,目前有64個房間,超過70個長者居住,分為協助生活區和失憶照顧區二部分。



潘慧賢說:”我們很多的居民,生活都需要人協助,包括穿衣、梳洗和餵食,為確保他們都被照顧到,我們有24小時員工當班協助他們,並且讓他們有好品質的生活。”

潘慧賢的父母來自香港,擔任樂敍之家總經理已經14年了,她也分享了照顧長者的心得。

潘慧賢說:”讓他們有社交活動,有娛樂,還有保持忙碌。”

潘慧賢也透露,雖然養老中心全美都有,但專為華人長者設計的機構卻不多,像他們提供的太極和書法課等具有文化特色的服務,已經受到肯定,鑑於需要不斷的增加,他們今年底也將在西雅圖開設第二家分支。

