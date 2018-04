By

【KTSF】

東灣Emeryville聯合校區週日晚接獲針對師生的威嚇,促發校方決定週一停課及關閉所有學校一天,以策安全。

Emeryville市警察局長Jennifer Tejada在聲明中說,基於威嚇的性質,Emeryville聯合校區決定週一關閉所有學校一天,不過初步調查顯示,威嚇似乎是惡作劇一宗,源於外國一個網上遊戲群組,當中挑戰玩家看看誰可以在美英兩地觸發最多學校疏散。

Tejada說,Emeryville市警方正監察社交媒體,及調查阿拉米達縣和全美其他學校有否接獲類似的威嚇,同時已把事件通報聯邦調查局(FBI)跟進。

雖然警方認為威嚇不可信,但警方週一仍派駐警員到學校查看。

