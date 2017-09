By

東灣Emeryville市的80公路西行路段週三發生警員與疑犯對歭的案件,最後雙方開槍駁火,據報疑犯中槍身亡。

列治文市警方在早上9時左右,在80號公路追截一輛汽車,增援的加州公路巡警在公路放上釘片,成功截停汽車。

該輛汽車接著撞上一道水泥分隔欄,在Powell街以西的路段停下,列治文市警方接著與駕車的疑犯對歭。

期間,疑犯與警員一度開槍駁火,據報疑犯中槍身亡。

目前對歭已結束,而一度關閉的80號公路東行路段已於早上11時左右重開,但從4號公路往80號公路西行往海灣大橋的路段,目前仍然封閉,駕駛人需要繞道而行。

