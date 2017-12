By

【KTSF】

東灣Emeryville市Target商店的停車場週一晚發生槍擊案,造成兩人受傷,警方拘捕一人。

警方消息指,事發在週一晚約6點45分左右,位於Emeryville市40街1555號的Target商店門前的停車場。

警方指,有一名男子對停車場的一部灰色SUV開了約10槍,警員到場後在停車場發現兩人中槍受傷,其中一人跑到附近的Home Depot商店求助。

中槍兩人傷勢嚴重,已送院治療,之後警方在一條街之外拘捕一名非洲裔男子。

警方在現場找到涉案的3枝槍械,案件仍在調查中。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。