【KTSF】

灣區再有蘋果商店(Apple Store)遭賊匪衝入搶掠,這次發生在東灣Emeryville市的分店,6至8名匪徒週二中午衝入店內,搶走陳列枱上的多件商品。

事發於中午12時20分左右,地點在Bay街5640號的蘋果商店,警方暫時未知賊匪偷走多少財物。

灣區近月接連有多間蘋果商店發生類似的搶掠案件,警方暫未知這些案件是否同一班人所為。

任何人如能對案件提供消息,請聯絡Emeryville市警方,電話:(510) 596-3700。

